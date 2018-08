Ischia. Ad un anno dal terremoto concelebrazione eucaristica per ricordare il tragico evento

Il prossimo 21 agosto ricorre il primo anniversario del terremoto che colpì i territori di Casamicciola e Lacco Ameno, provocando la morte di Lina Balestrieri e Marilena Romanini. Per ricordare il tragico evento, martedì 21 agosto alle ore 20.57 – l’ora esatta del sisma del 2017 – il Vescovo della Diocesi, Mons. Pietro Lagnese, concelebrerà una Messa in Piazza Marina a Casamicciola. Durante la cerimonia il Vescovo affiderà all’Amore di Dio le due vittime del sima, le loro famiglie e pregherà per tutti coloro che hanno perso la casa in seguito al terremoto. Inoltre, nello stesso giorno, verrà conferita la cittadinanza onoraria al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.