Irina Shayk in vacanza a Positano con il compagno Bradley Cooper

La lista delle celebrità che hanno scelto Positano come meta per le proprie vacanze, si fa sempre più lunga. Non è sfuggito ai paparazzi d’Oltremanica, la riservatissima vacanza della top model russa Irina Shayk insieme al compagno, l’attore americano Bradley Cooper, che sono finiti sulle pagine del Daily Mail.

L’affiatata coppia ritorna nella Città Romantica, dopo avervi già trascorso una vacanza nel 2015. La bella modella russa ha avuto dalla relazione con il protagonista di Una notte da leoni, la piccola Lea di 16 mesi. Anche il tabloid britannico appura che la 32enne testimonial di importanti firme internazionali, mostra un fisico tonico dopo il parto con un costume a due pezzi in tinta felina.

La coppia è stata nella Perla della Costiera Amalfitana la scorsa settimana, ed a quanto sembra ha soggiornato presso l’Hotel San Pietro, il famoso Relais & Chateaux a 5 stelle della famiglia Cinque, sfruttando la sua discesa a mare situato in un angolo di paradiso chiuso e riservato, finché non sono arrivati i paparazzi a fotografare l’ex di Cristiano Ronaldo.