Intervistiamo Andrea Liguori presidente della Proloco Sant’Agnello, insieme al Sindaco Dott. Piergiorgio Sagristani, per il tanto atteso evento di domani sera alle 20:30 in piazzetta Angri con l’evento “Sant’Agnello Sant’Agnello Art Festival Lucio Dalla tribute ” Ecco cosa ci dice:

“Stiamo costruendo qualcosa di nuovo a Sant’Agnello, l’evento in particolare che ci sarà domani, un tributo a Lucio Dalla, una persona legata tanto al nostro territorio,ci saranno dei disegni in 3d fatti sul pavimento”

Continua dicendo “ Il messaggio è quello di portare qualcosa di nuovo e di artistico culturale legate al territorio. La scelta è stata, Lucio Dalla, ma ci saranno moltissimi altri eventi, ed inoltre, stiamo lavorando per far diventare il centro storico,via Diaz, una strada artistica, con tanta pittura e scultura.

Quindi vi aspettiamo domani, ore 20:30 presso Via Diaz Piazzetta Angri“

Adesso parliamo con il sindaco Sagristani, che ci dice:

“Saluto tutti gli amici di Postianonews, ringrazio Andrea Liguori per il suo impegno, e il numeroso coinvolgimento di giovani ragazzi nell’arte e nella musica, questo è un esperimento, che per noi rappresenta un inizio, questa strada, via Diaz diventerà una strada per gli artisti, abbiamo in atto un progetto di sistemazione di tutto l’immobile, del centro anziani, con un finanziamento regionale, per farlo diventare anche un centro di attività per i giovani. Quindi vogliamo, far diventare questa strada, nel giro di pochi anni, questa strada in una via delle arti, che si collega al Centro Storico e rappresenti un cuore pulsante di Sant’Agnello, quindi per questo io ho da subito sposato l’idea del caro amico Andrea, che si impegna tanto, per coinvolgere i giovani i attività innovative, vogliamo il tutto il sostegno dei giovani e una cittadinanza attiva e una partecipazione numerosa.”

Cosa può fare per migliorare il nostro territorio?

“Noi siamo un territorio di eccellenza, che siamo migliorati da tutti i punti di vista, l’unica cosa abbiamo un grande problema, che affligge tutta la penisola sorrentina, che è quello del traffico, e questa è davvero la nostra principale problematica, infatti in questi giorni lancerò una mia idea, e cercherò di coinvolgere anche tutti i sindaci della penisola, abbiamo alberghi e attività ricettive di livello altissimo, come la gastronomia, stiamo migliorando il mare con una serie di sforzi”

Ringraziamo, per la disponibilità il sindaco Sagristani e il presidente della Proloco Sant’Agnello Andrea Liguori