Intervista a Miki De Lucia, Calcio napoli “Per me siamo rovinati”

Intervistiamo Michele De lucia

Parliamo del Calcio, Napoli cosa ne pensi della squadra e dei nuovi acquisti?

“Per me siamo rovinati, il portiere a mio parere non è un gran talento, ci vorrebbe un’altro attaccante, Arkadiusz Milik,(attuale attaccante del Napoli) non può fare assolutamente niente”

“Attualmente il Napoli per me sarà la 5 forza del campionato”