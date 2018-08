Intervista esclusiva a Rocco il presidente del consiglio di Sant’Agnello “Si controllino i B&B e assunzioni Polizia Municipale”

Siamo andati al Campo Italia, a seguire il Sorrento calcio, ma parlando da un campo, all’altro, a Sant’Agnello come sta andando la politica?

” A Sant’Agnello sta andando bene, potrebbe andare meglio come tutte le cose, adesso cominciamo a roteare questa nuova consigliatura, ho fatto delle richieste per quanto concerne per i B&B, per combattere gli abusivi, appena possibile avrò una lista specifica di tutte le strutture a Sant’Agnello e controlleremo se pagano regolarmente i contributi.”

Questa mossa è anche per tacitare chi dice che ti possa esser messo d’accordo con il sindaco Sagristani

“Ma non mi sembra che Sagristani abbia la gestione dei B&B, non mi sono messo d’accordo con lui, ne politicamente ne amministrativamente, io vado per la mia strada, se lui dovesse venire sulla mia strada, che ben venga, il partito, gli uomini politici servono per aggregare non per far allontanare”

Non ci sono troppi B&B in penisola sorrentina?

“Senz’altro, dipendesse da me li toglierei tutti, io riserverei le case unicamente per civili abitazioni.”

Parliamo del traffico: Questi autobus non sono anche loro la colpa del traffico in penisola?

“Gli autobus non dovrebbero proprio transitare in centro , si dovrebbe creare un parcheggio fuori dalla penisola a ridosso della penisola, anche nella zona di Vico Equense, e mettere a disposizione delle navette per le persone e anche per il trasporto di cose e merci.”

Continua dicendo:

“Ho chiesto anche per quanto concerne, per un’assunzione che è stata fatta ai vigili urbani di Sant’Agnello, ho chiesto i gradi, e anche per le assunzioni a tempo determinato “

La Lega si sta’ sviluppando in penisola?

“La lega si sta’ sviluppando in Italia, si Salvini ha uno spread ancora positivo”

Tu sei vicino alla lega?

“Io praticamente sono uno dei costitutori della Lega a Napoli insieme al mio fratello amico, Gianluca Cantalamessa , ho avuto la nomina di Segretario amministrativo e tesoriere nel 2015”

E in penisola Sorrentina e costiera, chi si sta’ avvicinando ?

“Staremo a vedere a settembre “

Quindi le porte saranno aperte a tutti o vaglierete?

“No, sempre bisogna vagliare, anche perché la lega è in aumento, e soprattutto ci sta’ una staffa alla dirigenza, ci sono politici convinti a voler aderire, magari qualche imprenditore che vorrebbe trovare spunto in una forza di governo, e quindi noi vaglieremo tutte le posizioni.”

A Piergiorgio Sagristani, lo prenderete se vuole entrare?

“Sagristani, se dovesse avere questa idea, perché no, bisogna valutare, qualsiasi persona può fare richiesta, e poi dopo ci sta la valutazione dei cosiddetti provvidivi del partito se accettare o meno”.