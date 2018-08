Intervista esclusiva al sindaco di Positano sulla situazione in paese dopo l’improvviso temporale

Intervista esclusiva al sindaco di Positano Michele De Lucia sulla situazione nel paese dopo l’improvviso temporale di oggi. Per fortuna la situazione è sotto controllo e non si registrano particolari danni. Viene segnalato soltanto un motorino trasportato in mare dalla pioggia ma è stato prontamente recuperato. Il rivo ha portato un po’ di fango, conseguenza ancora degli incendi della scorsa estate, ma entro domani la situazione sarà normalizzata. Anche le vie del mare non hanno subito modifiche e questo consentirà di evitare l’assalto dei turisti agli autobus della Sita.