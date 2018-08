Intervista esclusiva al sindaco di Positano sulla situazione in paese dopo l’improvviso temporale “Ferite ancora aperte”

Intervista esclusiva al sindaco di Positano Michele De Lucia sulla situazione nel paese dopo l’improvviso temporale di oggi. Per fortuna la situazione è sotto controllo e non si registrano particolari danni. Viene segnalato soltanto un motorino trasportato in mare dalla pioggia . Il rivo ha portato un po’ di fango, conseguenza ancora degli incendi della scorsa estate, ma entro domani la situazione sarà normalizzata. Anche le vie del mare non hanno subito modifiche e questo consentirà di evitare l’assalto dei turisti agli autobus della Sita per Amalfi e Sorrento.

Purtroppo ci sono “Ferite ancora aperte” ha detto il sindaco De Lucia, ed in effetti c’è timore, sopratutto per la via di Montepertuso e per la zona del Canneto. Poi, purtroppo, a mare arriva , dopo le piogge, ancora il fango, mentre c’è il problema delle scalinatelle positanesi che diventano dei veri e propri fiumi. Bisogna prevedere un’azione complessiva per risolvere questo problema.

Abbiamo sentito anche il delegato della Capitaneria di Porto sempre sul posto e pronto ad intervenire