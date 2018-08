Intagram: la bufala dell’Adidas

No, Adidas non sta cercando nuovi influencersu Instagram da riempire con abiti e scarpe firmate in cambio di uhm paio di selfie. E certamente, non sceglierebbero persone con 200 followers.

Adidas cerca influencer, la bufala su Instagram

Si tratta dell’ennesima bufala che gira sui social: un’immagine con il logo Adidas recita «stiamo cercando 100 persone da inserire come influencer sotto il nostro nome. Se sarete scelti vi verranno consigliati mensilmente capi della nostra nuova collezione un mese prima del release ufficiale, senza nessun costo! Il vostro lavoro sarà di indossarli e pubblicare le foto sul vostro profilo». Sembra un gran guadagno, peccato non sia vero.

I requisiti per potersi candidare sono avere un minimo di 200 followers, seguire la pagina @adidas.influencer_it su Instagram e riportare l’immagine taggando l’account. Se sul social adesso si cerca l’hashtag #adidasinfluencer, appariranno migliaia di risultati, tutti post di speranzosi utenti che ci sono cascati. Ma non siamo solo noi italiani: si vede lo stesso testo tradotto, e con sfondi diversi, anche in spagnolo ed inglese. Un dettaglio che potrebbe aver generato una finta sensazione di affidabilità agli occhi degli instagrammers più creduloni.