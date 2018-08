Indecenze allo stato puro in giro per la Costiera Amalfitana, indignazione generale

In questo scorcio di fine Estate sta accadendo un po’ di tutto: proprio stamane sulla spiaggia di Castiglione di Ravello, la nota spiaggia dove il sole tramonta presto e dove ci sono da fare un bel numero di scalinate per scenderci, se decidete, ovviamente, di arrivarci via terra e non via mare, un uomo si è “esibito” con un outfit abbastanza singolare. Indossava un pannolone probabilmente per problemi di incontinenza. Sicuramente non è bello vedere cose del genere, come non è bello vedere persone in giro a petto nudo sul lungomare di Maiori ed il grande caos sulle spiagge senza alcun rispetto verso la cosa pubblica; come non è bello vedere una donna a Santacroce, spiaggia di Amalfi, senza reggiseno ed un altro uomo ancora, su di una barca, senza costume e completamente nudo. Insomma, bisognerebbe capire che la Costiera Amalfitana non ha spiagge per nudisti, ancora non sono state predisposte da nessuna amministrazione e non siamo ad Ibiza. Bisognerebbe rispettare le regole del buon costume, anche se in questo caso, non mi sento di denigrare totalmente il gesto dell’anziano signore in spiaggia a Castiglione, in quanto malato e meritevole di attenzione e di cura. Sicuramente non può andarsene in giro così, ma una sorta di comprensione, una seppur vaga comprensione del suo gesto, almeno il tentativo, almeno quello, ci dovrebbe essere da parte di tutti.

Positanonews ritiene doveroso non postare alcuna foto degli accaduti, nel rispetto delle persone e del modo di fare giornalismo, assolutamente NON acchiappa click in qualsiasi modo, quindi non fuori da qualsiasi codice civile e morale. Foto di repertorio.