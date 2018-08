Incidente sulla Salerno-Napoli, due auto in fiamme: feriti i conducenti

CAVA DE’ TIRRENI – Incidente sull’A3 Napoli-Salerno all’altezza di Cava de’ Tirreni. Il sinistro si è verificato poco dopo le 15.30 per cause in corso di accertamento. Le auto coinvolte nell’incidente avrebbero preso fuoco dopo l’impatto.

Ad avere la peggio i due automobilisti che feriti sono stati soccorsi dalla Croce Bianca e trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Il traffico è andato in tilt con lunghe code in direzione Salerno.