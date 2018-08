Incidente in Calabria, feriti quattro salernitani del Vallo di Diano

In Calabria, per la precisione tra Praia a Mare e San Nicola Arcella, nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture, una Lancia Delta ed una Fiat Punto. Nello scontro tra i due mezzi sono rimasti feriti quattro salernitani del Vallo di Diano nonché un giovane del posto. Quattro feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Praia a Mare mentre un quinto è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza. Le loro condizioni non destano particola preoccupazioni. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco per liberare le persone coinvolte nell’incidente dalle lamiere.