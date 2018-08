C’è stato un incidente al sentiero degli Dei a Positano abbastanza grave da quanto sembra. I soccorsi sono in ritardo, è intervenuto l’elicottero e sta aspettando da quasi un’ora. Come inviato speciale c’è il nostro corrispondente Michele De Lucia che ne sta seguendo la dinamica.

AGGIORNAMENTI



Due ragazzi escursionisti ci hanno fornito maggiori informazioni in merito: si tratta di un signore canadese di 43 anni colpito da un infarto, è morto purtroppo e non c’è stato niente da fare.

In pratica, questa comitiva partita da Agerola, si è trovata tra Positano e Praiano in un punto dove i soccorsi ci avrebbero messo quasi due ore per arrivare a piedi. Intanto, durante il malore che ha colpito l’uomo, la comitiva ha avvertito l’elicottero e mentre i soccorsi hanno dovuto cominciare a muoversi ci sono voluti dei tempi abbastanza prolungati; dunque non c’è alcuna colpa da parte dei soccorsi dato che per intervenire si segue proprio questo protocollo. Sono comunque riusciti a far scendere il medico con il verricello, mediante un’operazione abbastanza spericolata, ma il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso per infarto cardiaco. I soccorsi a piedi non potevano intervenire perchè, come abbiamo già ribadito in precedenza, ci avrebbero messo due ore circa. Adesso si sta cercando di rimuovere la salma dal posto dell’accaduto.