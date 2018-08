Il Presidente della Provincia Giuseppe Canfora risponde alle dichiarazioni di Mormile sulla viabilità in Costiera

Ci sono voluti quattro anni per prospettare (anche grazie all’interessamento della Regione Campania)una possibile soluzione ai problemi di percorrenza della Strada Provinciale 2 del Valico di Chiunzi. E’ stato un percorso faticoso, costellato di difficoltà burocratiche ed economiche, lungo il quale istituzioni e tecnici hanno lavorato intensamente, realizzato progetti e reperito fondi attraverso gli ostacoli ben noti. Meraviglia, perciò, che un consigliere di minoranza, non eletto ma appena subentrato per surroga, provi a prendersi un merito cui è completamente estraneo. Il consigliere Mormile, dopo soltanto alcuni giorni dall’ingresso in Provincia, sostiene di aver reperito e ottenuto (impavido e senza l’aiuto di nessuno) le risorse occorrenti alla risoluzione del problema della viabilità in Costa d’Amalfi! Dimostra così una ferrea incompetenza dei procedimenti amministrativi, ma al contempo una certa pratica arruffona nella comunicazione: confida, cioè, che anche la più ridicola sciocchezza (come questa) giunga a un barlume di credibilità ripetendola all’infinito su internet e nei social. La baggianata è tale che non meriterebbe considerazione, se non per il rispetto che si deve alla verità e ai cittadini. Un rispetto che noi, umilmente e in silenzio, continueremo ad usare lavorando, senza inutili proclami, al fianco delle amministrazioni e delle comunità locali.

Il Presidente

Giuseppe Canfora