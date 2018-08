Vico Equense Moiano festeggia la sua centenaria Vincenza Cinque “Donna forte, dalla vita semplice, che ha condiviso con tutti conoscenza, esperienza, valori e amore. Auguri per i tuoi 100 anni alla nostra concittadina Vincenza Cinque”, è l’omaggio impresso nella targa che questa sera il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore ha donato, nella chiesa di San Renato a Moiano, alla signora Cinque a nome della comunità per il raggiungimento del ragguardevole traguardo di vita, alla presenza dei figli, dei tanti nipoti e parenti con le foto postate dalla Città di Vico Equense su Facebook . Una vita dedicata interamente alla famiglia, una salute di ferro e la determinazione ad andare avanti anche dopo la perdita del coniuge. “Persone come la nostra concittadina sono una risorsa per tutti noi. La sua è stata una vita di sacrifici, ben ripagati, con una bella famiglia che la circonda e un secolo di longevità”, ha sottolineato il Sindaco Buonocore.