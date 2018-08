 Herman Cornejo, premiato per il prestigioso premio “Positano Premia la Danza” come danzatore dell’anno

Herman Cornejo, primo ballerino dell’American Ballet Theatre (ABT) di New York, che sarà premiato a settembre con il prestigioso premio “Positano Premia la Danza” 2018 come “Danzatore dell’anno”. Per questa occasione, ci piacerebbe far conoscere al pubblico italiano il grande talento e personalità di Herman!

Herman ha appena terminato di esibirsi al Vail Dance Festival e ha chiuso la stagione di danza al Metropolitan Opera House di New York ballando con Misty Copeland e, durante l’estate, ha partecipato a importanti eventi e serate con ballerine di chiara fama tra cui la prima ballerina Alessandra Ferri e Tiler Peck, del New York City Ballet.

Herman Cornejo, nato in Argentina 37 anni fa, è primo ballerino dell’ABT dal 2003. Da allora ha interpretato molti ruoli importanti e ha lavorato con celebri coreografi e artisti. Oltre al suo ruolo all’ABT, Cornejo è un primo ballerino del Corella Ballet in Spagna, ed è stato ospite speciale del New York City Ballet e del Balletto del Teatro Argentino de La Plata, tra gli altri.

Herman ha ricevuto diverse candidature, premi e riconoscimenti. È anche stato nominato ambasciatore della pace dall’UNESCO, Danzatore dell’anno dal New York Times e Idolo Latino dalla rivista Hispanic.

Inoltre, l’anno prossimo, Herman Cornejo celebrerà 20 anni di danza all’American Ballet Theatre.