Heidi Klum modella blogger e il bagno proibito nella grotta azzurra

Capri: La modella tedesca Heidi Klum posta un video sui social network, nella bellissima Grotta Azzurra, con tanto di effusioni in acqua con il fidanzato Tom Kaulitz, un boom di visualizzazioni e like per la coppia.

Il chitarrista della band “Tokio Hotel” Tom Kaulitz, e la bellissima modella Klum, probabilmente ignari del divieto di balneazione all’interno della grotta azzurra, si lasciano a romantici scatti con il suo amato Tom.