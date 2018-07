Harry Styles 1D  in Italia con Dian Von Fürstenberg e Karlie Kloss e Paul McCartney dei Beatles fra Positano e Capri. Ecco dov’è

Anteprima Positanonews . Verrà un colpo alle Onedirectioner ma Harry Styles è stato qui, anche se non fotografato, in Costiera amalfitana . 1D , One Direction, sono un gruppo che ha fatto furore fra i giovani, come è stato in passato con i Beatles. Ora sono separati , ma ci sono dei segnali che fanno ben sperare…

Harry Stile in Italia con Dian Von Fürstenberg e Karlie Kloss . Harry in Sicilia dopo aver fatto un tour e sta rimanendo in Italia a godersi il mare e le bellezze archeologiche.

Questo è certo , ma è anche certo che le due persone con le quali si è fatto fotografare sono state PROPRIO IN QUESTI GIORNI fra Positano, Capri e Nerano allo Scoglio di Tommaso. Insomma fra le bellezze della Costa d’ Amalfi e Sorrento , le perle della Campania. Qui sono venuti tutti, ma proprio tutti , i più grandi cantanti e attori del mondo, altro che Hollywood..

E perchè non uno dei One Direction, che fra l’altro ama la buona cucina? E dove meglio di qui , dove abbiamo i migliori ristoranti del mondo?

Sinceramente noi abbiamo avuto il sospetto da subito e abbiamo cercato collegamenti, non è facile, Harry è davvero molto nascosto, uno dei personaggi più nascosto che ci sia. Ma i collegamenti si fanno da chi sta con lui …

Ed il gioco è fatto

Harry era probabilmente a bordo del Rising Sun di David Geffen il grande produttore discografico ha festeggiato con Karlie Kloss, il suo fidanzato Joshua Kushner, l’adorabile erede del petrolio Mike Hess, il designer di It Girl Misha Nonoo e Paul McCartney dove c’era Henry Kravis e Barry Diller marito di Diane von Furstenberg.

Guarda qui l’articolo con le foto di qualche giorno fa

Insomma loro erano sul Rising Sun ( altro articolo qui )e lui si è fotografato insieme a loro due , Karlie Kloss e la Furstenberg, se uno più uno fa due… Dove si sono fotografate se non li, visto che in questi giorni si strovano sulla stessa barca?

L’ex One Direction con l’ex Beatles con la benedizione del più grande produttore discografico del mondo , per festeggiare i suoi 75 anni.

Ovviamente possiamo sbagliarci, ma davvero queste sono coincidenze incredibili , abbiamo incrociato dati sui quali abbiamo lavorato tutta la notte noi di Positanonews, Harry si trova sul Rising Sun.. ma non lo vedrete, nessuno meglio di lui sa nascondersi..