Ravello, Costiera amalfitana . E’ guerra per il posto auto a Castiglione di Ravello , nei pressi del presidio ospedaliero “Costa d’ Amalfi “. E’ successo in questi giorni , un caso eclatante all’Ospedale in Costa d’Amalfi, sembrerebbe che un paziente sia uscito di corsa con la flebo ancora nel braccio a protestare per la rimozione della suo furgone nell’area di sosta dell’Ospedale.

Un’altro caso ci raccontano , è un medico che dall’ambulanza avrebbe protestato col comando dei vigili urbani per contestare una multa.

Una situazione un pò caotica, in pratica l’amministrazione di Salvatore Di Martino è intervenuta per spostare la sosta in Via Marta, una traversa a 300 metri dall’ospedale, per evitare il caos traffico che si verifica sul posto con auto in doppia fila