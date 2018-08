Grande successo per la serata conclusiva di “Incanto Acustico” a Nocelle

Si è conclusa ieri sera a Nocelle la rassegna musicale Incanto Acustico, curata e condotta dall’associazione musicale “Quattro Quarti” in collaborazione con il Comune di Positano nella persona dell’assessore incaricato Francesco Fusco. La rassegna è stata ideata per il suggestivo Borgo di Nocelle ed ha proposto due concerti di Jazz, particolarmente apprezzati sia dal pubblico locale che dai tanti turisti che hanno partecipato alle serate, nei giorni 19 e 23 agosto. Il concerto conclusivo del 26 c.m. è stato un vero e proprio successo nonostante le avverse condizioni meteo che hanno costretto all’ultimo minuto di cambiare location di esecuzione, infatti dalla piazzetta Arco ci si è trasferiti nei locali comunali dell’Ex scuola di Nocelle. La serata ha visto protagonisti tre validissimi Maestri positanesi: Salvatore Cuccaro e Giuseppe Talamo al Trombone e Stella Gifuni all’Arpa. Un trio che ha stupito per la professionalità e la capacità dei maestri di adattare composizioni scritte ed ideate per orchestra o altri strumenti all’inedito trio, Arpa Tromboni. Professionalità e bravura, la quale, non è sfuggita al pubblico presente che entusiasta delle melodie ascoltate ha tributato copiosi e lunghi applausi agli artisti. L’assessore Fusco intervenuto al termine del concerto ha spiegato che la collaborazione con l’associazione musicale “Quattro Quarti” va avanti da tempo, inizialmente nata per consentire ai tanti maestri positanesi che hanno fatto della passione per la musica la propria professione e che per la maggior parte dell’anno risiedono lontano e/o all’estero per motivi di lavoro e di studio, di esibirsi nella propria città. Con il passare degli anni e della maturità raggiunta dai maestri, l’associazione da qualche anno si è occupata di realizzare delle rassegne musicali nel periodo estivo, in particolare quest’anno si è deciso di svolgerla a Nocelle contribuendo a creare una riuscita simbiosi tra la magicità del posto e la congenialità delle musiche scelte.