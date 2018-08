Gragnaniello a Sorrento meraviglioso concerto con ” in viaggio coi poeti “

Sorrento . In viaggio coi Poeti” è il nuovo progetto firmato da Enzo Gragnaniello e dal Solis String Quartet, presentato questa sera al pubblico della rassegna Sorrento Incontra.

Un itinerario appassionato nella galassia dei cantautori di ogni paese, da Jacques Brel a Tom Waits, da Chico Buarque a Leonard Cohen a Simon and Gurfunkiel.

Compagni d’avventura in una passeggiata d’autore compiuta e raccontata con spirito libero, e con il doveroso rispetto che si deve alle cose più belle.