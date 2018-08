Giulia Bevilacqua all’Hotel San Pietro di Positano

Giulia Bevilacqua è ormai di casa nella “sua” Positano, ed insieme al marito Nicola Capodanno, continua a godersi momenti all’insegna del relax in Costiera Amalfitana. L’attrice romana, in dolce attesa del suo primo figlio, è stata all’Hotel San Pietro, come testimonia uno scatto pubblicato sul profilo Instagram. Insieme al proprio amato Nicola, ha fatto visita al famoso relais&chateaux della famiglia Cinque, che gode di una location incredibile e un servizio elegante e impeccabile. Giulia Bevilacqua è un habitué della Divina, infatti è solita trascorrere dolci momenti tra i paesi della Costiera: questa estate è stata infatti anche a Praiano.