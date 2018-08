Gino Sorbillo a Positano per festeggiare il proprio compleanno – ESCLUSIVA

Gino Sorbillo, il grande pizzaiolo napoletano ha festeggiato ieri le sue 44 primavere in quel di Positano, in compagnia della famiglia e di amici. Fedele alla sua location prediletta, dai Fratelli Grassi Beach Bar sulla splendida spiaggia di Fornillo, Sorbillo ha fatto festa in compagnia dell’ingegner Massimo Adinolfi. Gino Sorbillo, autentico ambasciatore della vera pizza napoletana in Italia e nel Mondo, con la sua catena di ristoranti da Napoli a Milano, non smentisce mai la sua passione per la Città Romantica e la Costiera Amalfitana. Tanti auguri a Gino Sorbillo da tutta la redazione di Positanonews!