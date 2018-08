Genova, tragedia Ponte Morandi: Positanonews vicina al dolore per la scomparsa del giornalista videomaker Giovanni Battiloro

Giovanni Battiloro, uno dei quattro ragazzi di Torre del Greco, scomparsi nella terribile tragedia del Ponte Morandi, era un giornalista videomaker. Il 29enne operatore video oplontini, collaborava per la testata CalcioNapoli24.it, dopo esperienze come operatore freelance per Il Mattino e Julie TV.

Battiloro durante lo scorso mese ha seguito l’intero ritiro del Napoli a Dimaro: ieri a bordo della sua Golf colore grigio era in partenza con gli amici per Nizza e poi Barcellona, il viaggio ferragostano è stato interrotto dal cedimento del ponte dell’A10.

“Un collega esperto e stimato da tutti – dice il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli – una tragedia che scuote e addolora l’intera comunità dell’informazione della Campania”. La Redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari di Giovani Battiloro.