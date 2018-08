Dopo Genova ricordiamo il Ponte di Castellammare di Stabia, paura sulla Statale Sorrentina: ponte trema con auto in transito. “Sembrava il terremoto” – VIDEO/FOTO Paura sulla Statale Sorrentina 145 questo era il nostro articolo venendo da Sorrento dopo Vico Equense . Il ponte di Castellammare di Stabia, che porta all’autostrada Napoli – Salerno , infatti, ha tremato in maniera preoccupante mentre diverse auto e soprattutto diversi tir vi stavano transitando sopra: molti hanno parlato di una vibrazione forte, simile ad un terremoto. Più volte noi di PositanoNews abbiamo denunciato le condizioni del ponte in questione . Speriamo che l’ANAS e chi di dovere in Campania intervengano