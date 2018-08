Positanonews in diretta con i colleghi di Genova 24 della nostra associazione ANSO e PRESSCOM . Ponte Morandi, il ponte dell’autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia è crollato questa mattina. Un tratto del viadotto sospeso a diverse decine di metri si è abbattuto per un cedimento strutturale sull’abitato sottostante. Il 118 ha dirottato tutte le ambulanze disponibili. Il tratto crollato, diverse decine, forse centinaia di metri, transita sopra una zona densamente abitata, in particolare via Walter Fillak.

A10 Genova-Savona è stato chiuso il tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni. All’ interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Tuti i mezzi di soccorso sono sul posto.

Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando.



Si aggrava il bilancio delledeldel: sono 22 iaccertati, 13 i feriti. Tra le vittime anche un bambino: si tratta di tutti passeggeri dei mezzi coinvolti, mentre nessun passante è stato colpito dal crollo. Cinque persone sono state estratte vive dalle macerie e una decina sono al momento i dispersi, tra i feriti, sono 5 in codice rosso e 4 in codice giallo