GALLERIA DI SEIANO ANCORA NEL CAOS, TRAFFICO, SMOG E STROZZA VICO EQUENSE, A CHE SERVE?

Vico Equense. Ancora un episodio questa mattina che da il senso di come sia invivibile la Galleria di Seiano , il collegamento che congiunge la Penisola Sorrentina con Castellammare di Stabia e l’autostrada di Napoli – Salerno .

Per l’eccessivo traffico nella galleria di Seiano un utente ha pensato di girare e andarsene per l’interno di Vico Equese questo problema si verifica quasi quotidianamente e si accentua nei periodi di maggiore afflusso automobilistico l’aria all’interno del tunnel e irrespirabile nociva per la salute.

Non solo , assurdo che non possano passare i camion rendendo invivibile il centro cittadino , forse serve solo a Sorrento , ma neanche, visto che è impossibile transitare e non si vedono neanche i controlli.