Gagliano “Eccellenza e Promozione inizio regolare, slittamento al 16 solo per l’Agropoli”

In seguito alle decisioni assunte quest’oggi dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia (che ha deciso che l’inizio del Campionato Interregionale slittasse dal 2 al 16 settembre p.v.) ed a “tutela” delle Società Dilettantistiche campane, il Presidente della F.I.G.C. Campania, Salvatore Gagliano ha confermato che i Campionati di Eccellenza e di Promozione, unitamente ai turni di Coppa Italia di categoria, inizieranno regolarmente.

Pertanto, saranno rinviate solo le gare (prima giornata di Campionato di Eccellenza e relativo turno di andata e ritorno previsto di Coppa), che riguarderanno la società Agropoli, nonché le sole gare (prima giornata di Promozione e relativo turno di andata e di ritorno previsto di Coppa), che riguarderanno le società U.S. Mariglianese e Polisportiva Rocchese.

Tutto questo in quanto la società Agropoli resta in attesa di conoscere l’esito della domanda di ripescaggio nel Campionato Interregionale ed in caso positivo la società U.S. Mariglianese verrebbe riammessa al Campionato di Eccellenza e di conseguenza la Polisportiva Rocchese parteciperebbe al Girone “C” del Campionato di Promozione, così come ancora la Polisportiva Real Palomonte verrebbe ripescata nel Girone “D” del medesimo Campionato di Promozione (così come da decisione assunta dal Consiglio Direttivo della F.I.G.C. Campania in data 8 agosto u.s.).

Il Presidente della F.I.G.C. Campania, Salvatore Gagliano ha così chiarito: “è stato deciso di scegliere il male minore, evitando lo slittamento dell’inizio dei Campionati Regionali di Eccellenza e di Promozione, al giorno 16 settembre, al fine di tutelare le Società Dilettantistiche campane, in modo da non dover ricorrere ad un turno infrasettimanale, che avrebbe creato problemi di varia natura.

Resta inteso che le date di recupero delle gare della prima giornata dei Campionati di Eccellenza e di Promozione, unitamente ai relativi turni rinviati di Coppa, saranno programmate una volta definiti gli organici”.

Cordiali saluti.

Il Presidente

(Dr Salvatore Gagliano)

C.R. CAMPANIA – L.N.D. – F.I.G.C.