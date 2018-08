Furto alla Marina di Vico Equense. Ladro arrestato mentre tentava di raggiungere la Circumvesuviana

Un uomo di Castellammare di Stabia, mentre si trovava presso gli stabilimenti balneari della Marina di Vico per godersi una giornata di sole e mare, è stato vittima di un furto. Lo stabiese stava dormendo accanto alla moglie ed un ladro ne ha approfittato per rubare il suo zaino sottraendo lo smartphone, il portafogli, un paio di occhiali da sole ed un paio da vista, per un danno pari a circa 1.500 euro. A compiere il furto un 39enne di Vasto (CH), Andrea Florio, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, dopo aver sottratto lo zaino dell’ignaro bagnante, lo ha lanciato sotto un’auto in sosta per nasconderlo ed è poi tornato a recuperarlo dopo pochi minuti. Il tutto però è stato notato da un altro bagnante che, insospettitosi, ha allertato i carabinieri della stazione di Vico Equense che hanno bloccato il ladro in Via Cristoforo Colombo, mentre tentava di raggiungere la Circumvesuviana per allontanarsi. Il 39enne è stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato e la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.