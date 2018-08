Sorrento / Sant’Agnello Funerale a Sant’Agnello, salma accompagnata da altro parroco. Il celebrante voleva andarsene. Riceviamo e pubblichiamo un episodio che ha lasciato sconcertati . Per disposizioni testamentarie una anziana voleva essere accompagnata da defunta fino in chiesa ma il parroco non lo avrebbe voluto fare e la ha aspettata in chiesa. A questo punto l’esecutore testamentario M.G. ha chiamato un altro prete, che andava a casa la benediceva e la accompagnava in chiesa

Quando poi il parroco si è visto arrivare in chiesa il funerale con un altro prete…ha iniziato a spogliarsi dei suoi vestiti con l’intenzione di non fare la messa alla defunta…i familiari sbigottiti e Marciano hanno cercato di calmarlo e rivestirlo…. Così alla fine ha detto la messa per il funerale…

Ma ci hanno contattato per la notizia, dicendoci che oltre il dolore per la perdita hanno dovuto anche affrontare un parroco a dir poco contrastato… da se stesso!!! Son rimasti molto male da volerci informare di informare i fedeli del accaduto