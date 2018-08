Fumo nero nei vagoni del treno della Circumvesuviana diretto a Sorrento. Ritardi e corse soppresse

Ennesimo disagio sulla linea della Circumvesuviana Napoli-Sorrento. Su un Metro-Star di ultima generazione, partito alle 6.40 da Napoli in direzione Sorrento, alcuni passeggeri hanno allertato il personale Eav presente a bordo perché all’improvviso del fumo nero è cominciato ad entrare dai finestrini dei primi vagoni del treno. Alcuni viaggiatori, per la paura ed anche per il cattivo odore che rendeva l’aria irrespirabile, si sono spostati verso la coda del treno. Il mezzo si è fermato tra Castellammare di Stabia e Pompei per consentire l’intervento dei tecnici. A sprigionare il fumo è stato il danneggiamento del pantografo, lo strumento che collega il convoglio alla linea elettrica. Il treno è stato portato fino alla stazione di Pioppaino dove i passeggeri sono stati fatti scendere ed invitati ad attendere la corsa successiva che sarebbe passata dopo circa 30 minuti. L’episodio ha generato grandi disagi dato che anche un treno in partenza da Sorrento è stato soppresso e tutte le altre corse hanno accumulato minuti di ritardo, tra il disappunto dei pendolari abituali e lo stupore dei tanti turisti che in questo periodo dell’anno affollano i treni della Circumvesuviana.