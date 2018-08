Fulmine colpisce casa a Massa Lubrense, ecco cosa è successo

Il maltempo che nel primo pomeriggio di oggi ha flagellato la penisola sorrentina con pioggia e forte vento ha causato anche dei danni. A Massa Lubrense un fulmine si è abbattuto sul terrazzo di un’abitazione di Via Massa Turro, la strada che collega il centro di Massa alla frazione collinare di Sant’Agata sui due Golfi. La zona della casa colpita ha subito danni consistenti ed il muro si è in parte squarciato. In quel momento all’interno dell’abitazione c’era la proprietaria ed il suo compagno. L’uomo pochi istanti prima si trovava proprio sul terrazzo per guardare il mare agitato ma, accortosi dell’arrivo della pioggia, ha fatto rientro in casa. Poco dopo ha avvertito un forte boato e, uscito nuovamente per accertarsi di quanto accaduto, ha notato il muro squarciato. Inoltre la scarica elettrica ha provocato anche dei danni ad alcuni elettrodomestici nelle abitazioni della zona.