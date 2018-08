Ancora iniziative d’eccellenza alla Fondazione Kempff, un grande gioiello di cultura e musica nella perla della Costiera amalfitana dove ha deciso di vivere negli ultimi giorni il grande musicista che Positanonews riporta sempre con orgoglio e riconoscimento per le attività svolte dal centro per il prestigio che da al paese.

Dal 5 al 15 Luglio si é tenuto, anche quest’anno, presso la magnifica proprietà della Fondazione Wilhelm Kempff a Positano, il prestigioso corso di perfezionamento sulle opere per pianoforte di Ludwig van Beethoven. La Wilhelm Kempff Academy ha quest’anno riconfermato alla direzione del corso, il Maestro Jan Jiracek von Arnim, professore all’Università di Musica di Vienna, dove dirige anche la famosa competizione su Beethoven.

Durante il corso si sono svolte lezioni in gruppo ma anche private, le giovani allieve hanno avuto a disposizione i pianoforti per esercitarsi sull’interpretazione delle sonate di Beethoven.

incluso nel corso, é previsto, ogni anno, un giorno di pausa per visitare la città della musica: Ravello, un luogo di grande ispirazione per i pianisti come lo é stato, per esempio, per Wagner. Questa visita é stata voluta fortemente dal maestro Wilhelm Kempff sin dalla prima concezione del corso di perfezionamento, come parte del percorso di crescita culturale dei pianisti in visita alla fondazione.

Alla fine del corso le allieve hanno tenuto un magnifico concerto finale, esclusivamente su invito, nella suggestiva cornice della fondazione.

La prima master class fu tenuta nel 1957 dal Maestro Kempff insieme al suo collega il grande pianista francese Alfred Cortot, l’inizio dei corsi veniva inaugurato con due concerti uno di Mozart e uno di Bach. L’orchestra era la “Alessandro Scarlatti” di Napoli sotto la direzione del compianto Maestro Franco Caracciolo. I concerti si tenevano nel suggestivo cortile del Hotel Palazzo Murat.

Ogni anno, i giovani musicisti allievi del corso, sono selezionati tra gli otto migliori al mondo, quest’anno sono state scelte quattro allieve:

Anna Elizabeth Voitsekhovskaia ( Russia )

Fanya Lin ( Taiwan )

Kye Yeon Kim ( S.Korea )

Amanda Gessler ( US ).

Notizia a cura di Raffaella Panico per conto della Presidentessa della Fondazione Culturale Wilhelm Kempff, signora Annette von Bodecker.

