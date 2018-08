Festeggiati a Capri i 92 anni della Ssc Napoli, i tifosi e sostenitori azzurri dell’isola incontrano il capitano Hamsik.

01/08/2018 – Non poteva esserci occasione migliore per i tifosi e sostenitori azzurri isolani per festeggiare il 92° compleanno della nascita della Società Sportiva Calcio Napoli. Un 1° agosto speciale, celebrato in compagnia del capitano Marek Hamsik, incontrato come di consueto nella cornice della Sala “Mario Morgano” del Grand Hotel Quisisana.

Nell’occasione, è stata donata a Marek la bandiera realizzata dalla Spensley di Genova per conto del Club Napoli Isola di Capri, recante i marchi storici che hanno rappresentato la società azzurra, dalla nascita ai giorni nostri.

Un incontro molto cordiale dove il Capitano si è sottoposto con grande piacere e disponibilità alla trafila di foto e autografi, alla presenza di numerosi bambini, affascinati dal pensiero di poter posare e stringere la mano al campione slovacco, sull’isola per alcuni giorni di relax dopo la lunga permanenza in ritiro con la squadra in quel di Dimaro.

Particolarmente emozionante l’incontro con BIlal, accesissimo tifoso azzurro, cui è stata donata la bellissima maglia 17, stagione 2017/18 con patch speciale “All time top scorer”, creata per celebrare il record di gol ed il primato di miglior marcatore nella storia del club azzurro, con speciale dedica del Capitano. Maglia che il socio del Club Giuseppe Di Donna si era aggiudicato all’asta benefica pro-ANFFAS ma che ha voluto generosamente donare al piccolo socio del Club.

