Fantastica serata con tanta musica giovedì sera nell’atrio L’Arciconfraternita del SS. Sacramento.di Minori

Bella serata di musica e di amicizia giovedì sera, nell’atrio dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento.di Minori. Ad esibirsi il Maestro Florio con la sua storica orchestra. Noto come percussionista di fama mondiale ha deliziato il pubblico con I suoi virtuosismi tecnici. Reduce da una decennale tournè negli Stati Uniti, è tornato al suo paesello, ma.ha dovuto mantenere il.massimo riserbo sulla serata evento, per evitare il.blocco del traffico e l’affluenza massiccia dei propri fans. La serata si è quindi svolta davanti a un pubblico.selezionato che ha apprezzato moltissimo il repertorio.messo.in.campo.dal Maestro. In pochi istanti I social sono stati invasi da numerosi like e followers ed erano in tantissimi ad aspettarlo fuori dai cancelli. Il programma della serata ha previsto anche un momento di grande musica con la soprano Silvia Sammarco.che ha deliziato il pubblico presente. Il Maestro Florio pronto per partire alla volta degli States per una nuova convention.dei più grandi.batteristi del mondo. Lo rivedremo sicuramente all’opera la prossima estate! W il Maestro Florio.