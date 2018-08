Faito cani randagi aggrediscono famiglia con bambini e cagnolina. Sono sempre li e nessuno interviene . L’ennesimo episodio ieri nella Montagna di Vico Equense che si affaccia fra la costa d’ Amalfi e Sorrento. Una tranquilla escursione per una famiglia , una coppia con due bambini e un cagnolino, quando vengono aggrediti da alcuni cani randagi nei pressi dell’ex caserma dei Carabinieri.

Non è la prima volta che ne parliamo ed i cani sono sempre li nello stesso posto, non c’è certo da fare grandi ricerche. E ripetiamo sempre le stesse cose a questo punto. Una situazione veramente senza parole. Si sarebbe potuta evitare, o se non risolta, almeno arginata. Non bisogna incolpare il branco, sono randagi, non hanno l’affetto di una casa e di una famiglia che ne prenda cura.

La colpa probabilmente è di chi non ha saputo tutelare i cani. Non si tutela un animale, lasciandolo libero di procrearsi, di ammalarsi di rogna e di infestarsi da pulci e zecche. Questo può essere sinonimo di maltrattamento.

Secondo me, il comune dovrebbe fare la sua parte, li dovrebbe raccogliere e magari affidarli a canili che nel frattempo trovino una famiglia che se ne prenda cura, adottandoli. Il problema è più complicato di quello che può sembrare. Non si tratta solo di cani randagi, ma anche di altri animali come muli, cavalli e chi più ne ha, più ne metta.