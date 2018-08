Fabio Corniola, giornalista di Positanonews alla Festa de “Il Fatto Quotidiano” di Marco Travaglio

Fabio Corniola scrive per noi di Positanonews. E’ stato invitato alla festa de Il Fatto Quotidiano che vede come direttore il giornalista di fama nazionale, che appare spesso e volentieri in televisione su La7, cioè Marco Travaglio. E’ stato accreditato a partecipare ad alcuni eventi de “Il Fatto Quotidiano” insieme a tutta la loro redazione. Riportiamo il programma completo della festa nazionale del giornale di Travaglio. Sarà lì per noi, in esclusiva, da sabato 1 settembre a lunedì 3 settembre, e ci darà alcuni spunti interessanti su come si sta muovendo il giornalismo a livello nazionale. Ricordiamoci che Positanonews è stato recentemente ripreso da un servizio andato in onda su Rai 1 in occasione del Ponte Morandi di Genova, mediante il collegamento che abbiamo fatto sul locale, ovvero quello inerente all’altrettanto pericolante ponte di Castellammare. Stimiamo chi ci prende in considerazione e stimiamo soprattutto Marco Travaglio ed il suo giornale. Facciamo tanto a livello locale, come dimostrano i fatti e meritiamo per questo di essere ripresi anche dai media di livello nazionale ed internazionale.

Il programma

Vi aspettiamo alla nona edizione della festa annuale della Società Editoriale Il Fatto, che si terrà al Parco la Versiliana (Marina di Pietrasanta – LUCCA) dal 30 agosto al 2 settembre. Quattro giorni di musica, incontri e spettacoli!

In caso di pioggia, i dibattiti e gli incontri si terranno in un’area coperta (Area Caffè)

Presentano la festa Silvia D’Onghia e David Perluigi

GIOVEDÌ 30 AGOSTO

Ore 21.00 Serata Verdone (Area Teatro)

Carlo Verdone racconta come nascono i suoi personaggi e come siamo cambiati

conducono Alessandro Ferrucci e Marco Travaglio

VENERDÌ 31 AGOSTO

Ore 12.00 La Confessione (Area Caffè)

di Giancarlo Giorgetti a Peter Gomez

Ore 16.00 Alla ricerca del lavoro perduto (Area Caffè)

Laura Castelli, Stefano Feltri, Maurizio Landini e Massimo Mallegni

conduce Salvatore Cannavò

Ore 17.30 La Confessione (Area Caffè)

di Nicola Zingaretti a Peter Gomez

Ore 18.30 La tv del cambiamento (Area Caffè)

Bianca Berlinguer, Paolo Del Debbio, Laura Carafoli, Giovanni Floris

conduce Luca Sommi

Ore 21.00 Alchemaya tour* (Area Teatro)

Max Gazzè in concerto con l’Alchemaya Symphony Orchestra

SABATO 1 SETTEMBRE

Ore 11.00 Vero e falso cambiamento (Area Teatro)

Ferruccio De Bortoli e Antonio Padellaro

conduce Silvia Truzzi

Ore 12.00 Genova e non solo: grandi opere, grandi catastrofi (Area Teatro)

Ugo Arrigo, Marco Ponti, Giorgio Ragazzi

conduce Antonio Massari

Ore 16:00 Frammenti di un discorso amoroso al tempo dei social (Area Teatro)

Barbara Alberti, Diego Passoni e Ester Viola

conduce Claudia Rossi

Ore 17.00 Alla ricerca della sinistra perduta (Area Teatro)

Anna Falcone, Tomaso Montanari, Paola Natalicchio e Giuseppe Provenzano

conduce Antonello Caporale

Ore 18.30 Alla ricerca dei mandanti delle stragi (Area Teatro)

Salvatore Borsellino, Marco Lillo, Fabio Repici

conduce Mario Portanova

Ore 21.00 Salvimaio* (Area Teatro)

Anteprima nazionale del nuovo spettacolo teatrale di e con Andrea Scanzi

DOMENICA 2 SETTEMBRE

Ore 11.00 Mafia e (o è) politica (Area Teatro)

Nicola Gratteri intervistato da Gianni Barbacetto e Maddalena Oliva

Ore 12.00 La Confessione (Area Teatro)

di Luigi Di Maio a Peter Gomez, con Alessandro Di Battista in collegamento dal Guatemala

Ore 14:30 Assemblea dei Soci di Fatto** (Area Caffè)

con Cinzia Monteverdi, Antonio Padellaro, Marco Travaglio, Peter Gomez, Marco Lillo

** Incontro riservato agli abbonati Soci di Fatto

Ore 16.00 Moro, quando lo Stato non trattava (Area Caffè)

Ettore Boffano, Gian Carlo Caselli, Miguel Gotor

conduce Fabrizio D’Esposito

Ore 17.30 Le Belve (Area Teatro)

Massimo Fini intervistato da Francesca Fagnani

Ore 18.30 Alla ricerca della verità perduta nella Rete (Area Teatro)

Milena Gabanelli ed Enrico Mentana

conduce Paola Zanca

Ore 21.00 Dacci oggi il nostro Fatto Quotidiano (Area Teatro)

con Marco Travaglio

*Spettacolo a pagamento

Info e prevendite biglietti Tel.0584265757 www.ticketone.it www.versilianafestival.it

Vieni a trovarci ai nostri stand

SPAZIO LOFT: le interviste con i nostri giornalisti TV

FQ MILLENNIUM: foto copertina con i lettori

PAPER FIRST: firma copie dei nostri autori

ACCREDITI STAMPA

Inviare email a s.depasquale@ilfattoquotidiano.it indicando: nome, cognome, testata editoriale. Allegare documento d’identità o tesserino professionale.

ISTRUZIONI PER L’USO

L’ingresso è gratuito, ma con posti a sedere limitati.

SPETTACOLI A PAGAMENTO



Venerdì 31 agosto ore 21:00

ALCHEMAYA TOUR

Max Gazzè in concerto con l’Alchemaya Symphony Orchestra

Sabato 1 settembre ore 21:00

“SALVIMAIO”di e con Andrea Scanzi

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it e presso:

BIGLIETTERIA TEATRO LA VERSILIANA

Viale Morin, 16 – Marina di Pietrasanta (LU) Tel. 0584 265757

ORARI BIGLIETTERIA

Tutti i giorni fino al 30 agosto incluso: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.30

Dal 31 agosto al 2 settembre : tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 22.30

PUNTO DISTRIBUZIONE CONTROMARCHE

Per evitare situazioni di disordine, all’ingresso del Parco verranno distribuite le contromarche necessarie per accedere agli incontri che si svolgeranno all’area Teatro .

Orario distribuzione delle contromarche (sino ad esaurimento):

Giovedì 30 agosto

a partire dalle ore 19:30 per l’incontro della sera

Venerdì 31 agosto

tutti gli incontri si svolgeranno nell’area caffè, senza bisogno di contromarche

Sabato 1 settembre

a partire dalle ore 10:00 per gli incontri della mattina

a partire dalle ore 15:00 per gli incontri del pomeriggio

Domenica 2 settembre

a partire dalle ore 10:00 per gli incontri della mattina

a partire dalle ore 15:00 per gli incontri del pomeriggio

a partire dalle ore 20:00 per l’incontro della sera

Esaurite le contromarche, sarà possibile seguire tutti gli incontri da un maxi schermo situato presso l’area Caffè.

Per l’intera durata della festa l’area teatro dovrà essere completamente liberata al termine dell’ultimo incontro della mattina e al termine dell’ultimo incontro del pomeriggio

AREA PARCHEGGIO CON SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

È stata organizzata un’area parcheggio in Via Leopardi dove è garantito un servizio navetta gratuito verso e da Il Parco La Versiliana con passaggio ogni 15 minuti.

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO VIA LEOPARDI CON PASSAGGIO OGNI 15 MINUTI

Orario servizio navetta

Giovedì 30 agosto

PARTENZA DAL PARCHEGGIO DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 21:00

PARTENZA DALLA VERSILIANA DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 00:30

Venerdì 31 agosto

PARTENZA DAL PARCHEGGIO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:30 e DALLE 15:00 ALLE ORE 21:00

PARTENZA DALLA VERSILIANA DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 00:30

Sabato 1 settembre e domenica 2 settembre

PARTENZA DAL PARCHEGGIO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:30 e DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 21:00

PARTENZA DALLA VERSILIANA DALLE ORE 23:00 ALLE ORE 00:30