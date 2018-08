Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 23 agosto 2018: tutti i numeri vincenti

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, giovedì 23 agosto 2018: ecco tutti i numeri vincenti. Non si è registrato nessun 6 al SuperEnalotto, per cui il jackpot per il prossimo concorso supera i 30 milioni di euro.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 21 agosto 2018, ecco i numeri vincenti

LOTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI

BARI 89 25 72 3 84

CAGLIARI 4 57 59 72 77

FIRENZE 44 5 86 51 77

GENOVA 10 59 15 5 1

MILANO 52 14 86 62 46

NAPOLI 61 44 65 59 46

PALERMO 89 72 60 28 85

ROMA 19 80 4 16 53

TORINO 21 6 31 29 62

VENEZIA 37 40 79 54

NAZIONALE 35 73 18 42 25

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE VINCENTE

14 23 32 34 40 80

Numero Jolly 73

Numero Superstar 22

10eLOTTO, I NUMERI VINCENTI

4 5 6 10 14 15 19 21 25 37

40 44 52 57 59 61 72 80 86 89

Numero Oro 89

Doppio Oro 89 25

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.101 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 1 totalizzano Euro: 147.524,73

Punti 4: 305 totalizzano Euro: 575,17

Punti 3: 14.135 totalizzano Euro: 33,78

Punti 2: 229.295 totalizzano Euro: 6,12

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 57.517,00

Punti 3SS: 82 totalizzano Euro: 3.378,00

Punti 2SS: 1.268 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.379 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 22.995 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 10.899 totalizzano Euro: 272.475,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 30.300.000,00

LEGGO.IT