“Estate Sicura”: intensificati i controlli di prevenzione della Polizia di Stato.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, disposti dal Questore di Salerno al fine di rafforzare la sicurezza in città ed in provincia anche durante il periodo del Ferragosto, la Divisione Anticrimine della Questura di Salerno ha emesso nr. 6 provvedimenti di Divieto di ritorno per la durata di anni tre nei confronti di pregiudicati dell’hinterland salernitano e napoletano, dediti a reati contro il patrimonio, in particolare truffe e furti d’auto, nonché nr. 9 Avvisi orali nei confronti di altrettanti pregiudicati della provincia di Salerno, diffidandoli formalmente all’osservanza delle leggi e delle prescrizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che, qualora violate, costituiranno presupposto per l’emissione di provvedimenti del Questore di natura più restrittiva. Nel periodo di riferimento sono stati altresì intensificati i controlli a pregiudicati ed ai detenuti agli arresti domiciliari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni.