ESCLUSIVA Mertens a Positano, la perla della Costiera amalfitana tutta azzurra, meta preferita dal Napoli

Esclusiva , anteprima Positanonews Sport . Dries Mertens ritorna a Positano in Costiera amalfitana. Oramai un appuntamento fisso per lui e la moglie, un po’ belga e un po’ napoletano, ora pronto a iniziare una nuova stagione in Azzurro, dove è diventato una star. Lì, al centro dell’attacco, senza quel Maurizio Sarri che l’ha reso grande o, magari, in fascia come ala, dove Ancelotti lo vede ancora benissimo. Intanto Mertens, dopo Capri , prima di ferragosto, si è concesso una piccola sosta nella Città Romantica, che pare abbia convinto la moglie a rimanere qui in Campania.

Ad accoglierlo con simpatia e professionalità Pasquale Fusco a La Zagara. Si vede che è felice . E pensare che i due sembravano aver rotto definitivamente. Una voce che aveva allarmato anche i tifosi napoletani, che avevano inondato di messaggi il profilo Instagram di Kat Kerkhofs per convincerla a ritornare con Dries. Perchè chiaramente la serenità nella vita sentimentale può certamente incidere sul rendimento in campo.

Ancora un’anteprima di Positanonews sui Vip in Costiera amalfitana . Un anno incredibile per Positano che ha una miriade di personaggi che sono attirati dalla sua bellezza, fra questi i giocatori del Napoli

Mertens è una sicurezza per gli Azzurri che amano sempre di più Positano, infatti pure Insigne, Arek Milik, che è stato anche a Ravello, Simone Verdi con Laura Della Villa hanno scelto la Città della Danza.