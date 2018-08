In esclusiva: Lorenzin in Chiesa a Positano, intanto il suo decreto pro vaccini resta!

Luigi Di Maio, capo politico della compagine pentastellata, smentisce la circolare firmata e promulgata dalla ministra della salute Grillo e dal ministro dell’istruzione che consentiva l’iscrizione all’anno accademico 2018/2019 anche con una semplice certificazione. Dunque arriva il no di Di Maio che stravolge la linea: senza certificato vaccinale niente iscrizione al prossimo anno scolastico. Il vicepremier ha spiegato che, in attesa che vengano approvate nuove normative, i bambini potranno entrare nelle scuole soltanto se sono in regola con i certificati vaccinali. Tutto questo va a smentire le dicerie sul M5S di essere contro i vaccini a prescindere.

Intanto la Lorenzin…

Intanto l’ex ministra Lorenzin “pro vaccini” si gode Positano, come si intravede nella foto esclusiva di Positanonews. Si è recata in Chiesa a Positano, fra i fedeli, a pregare la Madonna.