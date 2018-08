Tornano, nell’incanto notturno dei giardini di Villa Rufolo, i Concerti di Mezzanotte, fortunata iniziativa promossa nei primi anni Novanta dall’Amministrazione Provinciale di Salerno e fanno registrare subito il tutto esaurito. Circa 300 le persone che hanno applaudito Andrea Lucchesini apripista dei cinque appuntamenti che impreziosiscono il cartellone agostano del Ravello Festival.

A Ravello, Lucchesini ha accostato due autori, capisaldi del pianoforte romantico: Robert Schumann e Fryderyk Chopin. Di Schumann ha eseguito, la Fantasia in do maggiore. Dopo l’intermezzo – un appropriato trittico di notturni, conclusione con il secondo Scherzo in si bemolle minore di Chopin. Prossimo appuntamento in Sala dei Cavalieri, giovedì 9 agosto, con Sun Hee You. (ph Pino Izzo)