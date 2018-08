ESAMI DI LABORATORIO GRATIS: ECCO COME HA FATTO LA REGIONE AD AUTORIZZARE LE ASL

«Le coperture finanziarie sono state trovate, ma nessuna sciatteria organizzativa sarà tollerata», scrive Vincenzo De Luca confermando di aver autorizzato formalmente le aziende sanitarie della Campania a finanziare- in via di anticipazione con fondi propri- le prestazioni di analisi dei laboratori accreditati. In questo modo, da un alto si evita ogni eventuale interruzione dei servizi sanitari offerti ai cittadini; dall’altro, si mette un argine al malcostume di alcuni laboratori convenzionati di gonfiare le prestazioni a carico degli utenti. E’ anche per questo che De Luca, nell’ambito del protocollo firmato con la Guardia di Finanza, ha attivato una serie di controlli a tappeto nelle strutture accreditate segnalando già diversi casi eclatanti in cui si registrano aggravi di spesa fuori della norma. «Si userà il pugno di ferro nei confronti delle residue e limitate aree speculative presenti nel mondo dei laboratori di analisi», tuona il presidente della Regione. Alle fiamme gialle saranno segnalati «nominativamente quei centri che presentano sforamenti anomali dei tetti. Non saranno tollerati né i truffatori, né i mancati e rigorosi controlli», spiega De Luca. Intanto, a Palazzo Santa Lucia il presidente serra le fila in una riunione operativa con tutti i dirigenti delle Asl campane per fare il punto sui tetti di spesa, sulle verifiche della piattaforma Saniarp, sul piano per gli screening oncologici. «Non sarà tollerata nessuna interruzione delle prestazioni dei centri di laboratorio accreditati- continua De Luca. I dirigenti delle Asl ne risponderanno personalmente. Occorre garantire il servizio ai cittadini per tutto l’anno». E per coloro che avessero già fruito di prestazioni a pagamento per il superamento del budget è stato deciso il rimborso previa presentazione al distretto di riferimento del relativo titolo di spesa. «Le coperture finanziarie sono state trovate», insiste De Luca. Il meccanismo è innanzitutto quello della compensazione.

ANDREA SIANO LIRATV