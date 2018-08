Erchie addio alla Movida, in costa d’ Amalfi muore il by night all’aperto

Erchie, una piccola frazione di Maiori, appartiene alla Costiera amalfitana, tra Cetara e Maiori, di notte si trasforma nel luogo più caotico della Costiera. Tutti vogliono quella caletta per trascorrevi la serata all’insegna del divertimento offerto dalle strutture, bar, ristoranti e stabilimenti balneari della spiaggetta.

Si balla all’aperto fino alle prime ore del nuovo giorno: Erchie come Ibiza, con i “fedelissimi” che giungono da ogni parte, specie da Salerno e Cava de’ Tirreni.

Non bastano i posti auto e moto nei parcheggi privati o lungo la strada: ogni sera ad Erchie, in questi caldi giorni d’agosto, si susseguono vere e proprie invasioni con disagi per i residenti e inevitabili problemi di sicurezza. Auto in sosta selvaggia sulla stradina che dalla Statale Amalfitana conduce al villaggio, che ostruiscono le vie di fuga, e rumori molesti per i residenti nel cuore della notte.

Una situazione insostenibile, accertata la scorsa notte dalla presenza di tre agenti della Polizia Locale e quattro Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile che in tutto hanno elevato un centinaio di sanzioni, registrando oltre un migliaio di presenze.

E questa mattina, al fine di evitare degenerazione garantire l’ordine pubblico, il sindaco di Maiori, Antonio Capone, ha emesso un’ordinanza, la 35 del 10 agosto, con cui limita le emissioni sonore a mezzanotte (anzichè alle 2 come in precedenza) e confermando per le 2 l’orario di chiusure di tutte le attivi