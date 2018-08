Eccellenza B, ecco il calendario: si parte con il derby della Costiera

Finalmente è stato presentato il calendario del campionato di Eccellenza Campania 2018-19, dopo il sorteggio avvenuto durante il “viaggio” sulla MSC Seaview nel Porto di Napoli. Nel girone B, campionato geograficamente di nostro interesse, la prima giornata che andrà in scena il 9 settembre ha già un sapore particolare: ci sarà infatti il “derby della Costiera” al Campo “De Sica” di Montepertuso tra San Vito Positano e Costa d’Amalfi. Il Sant’Agnello invece dovrà affrontare la difficile trasferta con la Palmese. Le squadre costiere si scontreranno poi alla 3a di campionato, nel match tra San Vito Positano e Sant’Agnello e la sesta giornata allo Stadio “Franco Amato” di Tramonti, ove il Costa d’Amalfi ospiterà la formazione santanellese. Il calendario è provvisorio per la sola società dell’Agropoli, con i cilentani che sono in attesa di essere ripescati in Serie D: nel girone B subentrerebbe la Mariglianese, che attualmente sta preparando il campionato di promozione.

Ecco il calendario della prima giornata:

AUDAX CERVINARA – SAN TOMMASO

BATTIPAGLIESE – POL.SANTA MARIA

CASTEL SAN GIORGIO – SCAFATESE

PALMESE – SANT’AGNELLO

SAN VITO POSITANO – COSTA D’AMALFI

SOLOFRA – ECLANESE

FAIANO – AGROPOLI

VIRTUS AVELLINO – VALDIANO