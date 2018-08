Due seri professionisti minoresi che hanno un cognome ineccepibilmente minorese: i Ruocco (e i di ruocco) sono per buona parte nativi ed originari del villaggio antico della Minori costiera, con case per buona parte affacciate sul mare da una altura che sovrasta il borgo di Minori.

Della provata ed incontestabile bravura professionale del dr. Giuseppe Ruocco, per i minoresi Beppe, non c’è parola di dissenso; di Luigi di Ruocco, Gigino, medico veterinario, nostro compagno di allegre e spensierate serate che terminavano sempre attorno ad una tavola, spesso in collina, in compagnia dei don Mammato e Caldiero, di Beatrice Arpinio, di Marcella Pisani ed altri, non possiamo dire molto perchè l’affetto, professionalità a parte, impedisce qualsiasi considerazione anche se benevola.

Felicitazioni ai due Ruocco, ambedue del Ministero della Salute,per il titolo di Grande Ufficiale per il dr. Giuseppe e di cavaliere per il dr. Luigi.

Per Minori è un altro punto a favotre per il merito dei suoi concittadini.