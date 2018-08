Due fidanzati del Cilento coinvolti in un incidente stradale e ricoverati in ospedali diversi. E lui promette di sposarla

Una notizia che parla di amore è sempre piacevole da leggere. I protagonisti sono Stefano e Veronica, due fidanzati che lo scorso 17 agosto sono rimasti coinvolti in un incidente stradale ad Agropoli. Lui è di Capaccio Paestum mentre lei è di Albanella. Per le ferite riportate i due giovani vengono trasportati presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e, dopo le prime cure, Stefano viene ricoverato presso l’ospedale di Roccadaspide mentre Veronica rimane al nosocomio vallese, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico al ginocchio e proprio nelle scorse ore è stato diffuso un invito a donare sangue a favore della ragazza. I due fidanzati sono così costretti ad una forzata lontananza proprio in un momento in cui vorrebbero ancora di più stare vicini per sostenersi a vicenda forti del loro sentimento. Stefano, però, ha voluto comunque far sentire alla sua Veronica tutto il suo amore e lo ha fatto con una bellissima dichiarazione ed una promessa di matrimonio. Ecco le parole d’amore di Stefano per Veronica: “Cara Veronica, devi stare calma e tranquilla perché io molto presto sarò da te per abbracciarti e coccolarti. Non ti devi abbattere, è l’unica cosa che ti chiedo. Io sono al tuo fianco e ti amo con tutto il mio cuore. E ti prometto una cosa. Appena sarai dimessa, ti voglio sposare. Ti amo piccola”. E noi della redazione di Positanonews auguriamo ai due ragazzi una veloce guarigione ed una lunga e felice vita insieme.