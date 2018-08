DON BENIAMINO DI MARTINO NUOVO PARROCO DI CASARLANO

A Casarlano quest’anno doppi festeggiamenti, per la Madonna Assunta e per l’insediamento del nuovo Parroco Don Beniamino De Martino proveniente dalla vicedirezione Istituto Superiore Scienze Religiose “Mons. Raffaele Pellecchia”.

Beniamino Di Martino è sacerdote della diocesi di Sorrento-Castellammare (Napoli) e dirige una rivista scientifica, StoriaLibera, semestrale online di indubbia autorevolezza. I suoi interessi scientifici predominanti sono di natura teologica, storica ed economica. In particolare si distingue, all’interno del panorama ecclesiale, per essere un pensatore liberale e un sostenitore del libero scambio, inteso come l’unico sistema economico non solo in grado di garantire le migliori performance tecniche, ma anche uno sviluppo integrale della persona umana.

Questo impegno teorico è sopraggiunto di recente, da quando cioè, dopo molti anni trascorsi ad adempiere il ministero pastorale in varie parrocchie dell’hinterland napoletano, il suo vescovo gli ha chiesto di conseguire il dottorato di ricerca e di dedicarsi all’insegnamento. In poco tempo, don Di Martino ha così prodotto una decina di testi e una quarantina di saggi scientifici che abbracciano diversi temi, uniti da un interesse di fondo: il confronto tra teologia cattolica e pensiero liberale.

Ai cari fedeli della parrocchia di Santa Maria e a tutti i cari abitanti delle zone di Casarlano, Cesarano, Baranica e Picco S. Angelo.

Il nuovo incarico a cui don Fabio si dedicherà ha richiesto la nomina di un nuovo pastore per la vostra comunità. Il vescovo Franco ha, così, chiamato me a guidare la parrocchia di Casarlano che, già da ora, posso dichiarare non più solo la ‘vostra’, ma la ‘nostra’ parrocchia.

Sono sacerdote già da un buon numero di anni; ho svolto vari compiti ed ho assunto responsabilità in altre sei parrocchie. Posso dire, però, che questa ormai lunga esperienza non alleggerisce affatto la trepidazione per l’avvio di questa nuova missione che mi è affidata.

Non conosco voi e voi non conoscete me; tuttavia, molto presto questa difficoltà sarà superata per camminare insieme dietro l’unico Maestro che ci chiama tutti ad essere suoi discepoli, seppur nella diversità di ruoli e di carismi. Copiando sant’Agostino, posso, quindi, subito ripetere: «‘con voi’ sono cristiano, ‘per voi’ sarò parroco».

Inviato dal vescovo, vengo tra voi per svolgere un compito che unirà il mio itinerario sacerdotale al vostro cammino cristiano. Sarò con voi come cristiano e come pastore, starò in mezzo a voi come prete e come uomo.

Non è certamente questo il momento per dilungarsi anche perché non amo le pianificazioni. Anzi, faccio subito mie queste parole: «vengo a voi con semplicità di parole e senza troppe capacità» (cfr. 2Cor 2,1), confidando, pertanto, nella vostra benevolenza e chiedendovi una maggiore dose di pazienza.

Io apprezzerò le vostre sensibilità e apprenderò le vostre storie e voi conoscerete in me tanto i desideri e le scelte del prete quanto il carattere e le attitudini dell’uomo.

Sappiamo che ogni cristiano deve, sopra ogni cosa, piacere a Dio (cfr. At 5,29) ed evitare di omologarsi alla mentalità comune (cfr. Rm 12,2). È ciò che auguro a ciascuno di voi. Sappiamo anche che un pastore della Chiesa deve innanzitutto preoccuparsi di conformarsi a Colui che rappresenta e di non aver paura di annunciare la Verità. È ciò che chiedo al Signore Gesù per la mia vita, ma anche per il vostro bene.

Pensando a tutti voi e alle vostre famiglie, immaginando il tempo che vivremo insieme — condivideremo tanti momenti lieti, l’intensità della liturgia ed anche gli inevitabili momenti tristi, propri della vita terrena — invoco a sigillo di tutto ciò che saremo chiamati a sperimentare lo sguardo della Madre del Verbo Incarnato, amata ed invocata con il titolo di Santa Maria di Casarlano.

don Beniamino