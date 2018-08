Terminata la burrasca meteo che ha portato temporali violenti con temperature in picchiata, ora lo scenario vede il rinforzo di un promontorio anticiclonico subtropicale. Cambia quindi tutto, con il ritorno di un clima decisamente più estivo: le temperature tendono a riportarsi sopra la norma sull’Italia e l’alta pressione sarà protagonista di questa fase di fine agosto. L’anticiclone sarà accompagnato da un supporto di aria calda dal Nord africa e questo favorirà un progressivo consistente aumento delle temperature con il ritorno di caldo moderato praticamente ovunque. Data la staticità dell’atmosfera l’accumulo di umidità nei bassi strati porterebbe condizioni di clima afoso. Si vivrà una parentesi da piena estate, con prevalenza di sole. Ma l’estate tardiva non sembra in grado di durare troppo o perlomeno non senza disturbi atmosferici che vedranno l’Italia lambita da perturbazioni. La struttura anticiclonica sembra infatti ulteriormente indebolirsi nel prossimo weekend quando il nuovo Paese potrebbe essere raggiunto da un nuovo vortice d’instabilità connesso all’affondo di una saccatura nord-atlantica.