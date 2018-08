ANTEPRIMA . Disperse tre ragazze canadesi sul Sentiero degli Dei fra Positano e Agerola. Alle 21,30 lanciato l’allarme dal soccorso alpino a d intervenire l’ Assistenza Millennium Costa d’ Amalfi alla ricerca delle ragazze del Canada che si trovano in vacanza in Costiera amalfitana AGGIORNAMENTI Sentiero degli Dei ritrovate a Praiano le tre ragazze disperse. Stavano scendendo per il Convento di San Domenico, Santa Maria ad Castra. Tempestivo l’intervento dei volontari della Millennium nel recuperarli.