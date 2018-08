Il difensore Liberato Russo è arrivato nel Sorrento 1945

Sarà arruolabile per l’esordio stagionale di domenica prossima in Coppa contro l’Ercolanese

Sorrento – In casa rossonera è arrivato il difensore Liberato Russo che sarà arruolabile per l’esordio stagionale di domenica prossima in Coppa contro l’Ercolanese.

Nato a Castellammare di Stabia l’8 agosto 1992, ha il sul groppone tanta esperienza tra la serie C1, C2, D ed Eccellenza, vantando ben 213 presenze sui vari campi di calcio, Benevento, Vico Equense, Mobilieri Ponsacco, Messina, Noto, Arzachena, Nissa, Kras Repen, Sant’Antonio Abate, Real Pontino, Voluntas calcio Spoleto, Fortis Juventus, Hercolaneum e Portici.

Ha giocato come titolare per 56 volte, ed è subentrato per 3 e sostituito per 8, ha ricevuto 10 cartellini gialli ed uno rosso.

GISPA